Non solo gli equivoci tattici in avanti, con esterni ad accentrarsi, l'esperimento Berna mezzala chiuso nel ripostiglio e il rischio di perdere Jonathan Rowe: al Bologna manca anche un play basso.

Lo sottolinea oggi Gazzetta dello Sport, che rimarca la differenza per essere passati da Remo Freuler a Nikola Moro e Oussama El Azzouzi. Tant'è è vero che il Bologna ha riprovato a riprendere lo svizzero a Ferragosto, poco prima della partenza per Atene. Tedesco vuole passare dalle zone centrali ma se manca qualità proprio lì diventa dura, considerando che pure in difesa non c'è più Lucumi che avviava l'azione con estrema precisione. E oltre al play, dunque, sondato anche Mandragora, servirebbe un centrale affidabile e con buon piede, il tutto a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta che sta assaltando Rowe.