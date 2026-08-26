Intrigo Jonathan Rowe. I dirigenti assicurano che il ragazzo non si muoverà, ma se i 35 milioni dell'Atalanta diventassero 45 o 50 il discorso cambierebbe.

Ieri, sottolinea il Corriere dello Sport, sono arrivati i suoi agenti in città e non sarebbe un bel segnale per il Bologna, perché l'intenzione di muoversi diventerebbe chiara. E se Rowe partisse, a Casteldebole ci sarebbe il cartello con su scritto 'liquidazione'. Non sparate (solo) sul pianista. E in questo caso il pianista è l’allenatore' scrive oggi Claudio Beneforti, perché il tecnico si ritroverebbe con un Bologna depotenziato, impoverito, con meno qualità ed esperienza. Cedere Rowe, conclude Stadio, non sarebbe corretto nei confronti del popolo rossoblù-