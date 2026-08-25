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Jonathan Rowe

L'Atalanta all'assalto di Jonathan Rowe, ma non solo. Ieri la proposta da 40 milioni è stata rifiutata dal Bologna, ma i tifosi rossoblù temono un rilancio che possa far vacillare e capitolare la dirigenza felsinea, che attorno a 45-50 milioni potrebbe decidere di procedere alla cessione. Gli uomini dell'area tecnica, ovviamente, premono per tenere l'inglese, così come Tedesco, ma le valutazioni contemplano anche la parte economica e sotto quel profilo nessuno è incedibile. Attenzione anche a possibili aste. La Premier potrebbe tornare a farsi sotto, così come anche la Roma.

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