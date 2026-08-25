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Il gioco di Tedesco

Queste le parole di Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport ospite oggi di Radio Nettuno Bologna Uno dopo la sconfitta di ieri per zero a uno contro la Lazio:

“Io sono molto preoccupato. La domanda è ‘a che gioco giochiamo?’. Hai lavorato molto su un certo modulo e poi ne fai un altro, hai lavorato su Bernardeschi mezzala poi scopri che a lui non piace quel ruolo, poi lo lasci in panchina sessanta minuti e lo schieri più interno che laterale, stesso discorso per Rowe. Non ho capito a che gioco giochiamo. Tedesco ha sicuramente bisogno di tempo e dobbiamo darglielo, non è uno sprovveduto, ma alcune situazioni non vanno. Il 4-2-2-2 finale mi ha lasciato perplesso. Capisco che si debba recuperare il risultato, ma…”.

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