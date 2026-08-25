Le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Il gioco di Tedesco
Queste le parole di Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport ospite oggi di Radio Nettuno Bologna Uno dopo la sconfitta di ieri per zero a uno contro la Lazio:
“Io sono molto preoccupato. La domanda è ‘a che gioco giochiamo?’. Hai lavorato molto su un certo modulo e poi ne fai un altro, hai lavorato su Bernardeschi mezzala poi scopri che a lui non piace quel ruolo, poi lo lasci in panchina sessanta minuti e lo schieri più interno che laterale, stesso discorso per Rowe. Non ho capito a che gioco giochiamo. Tedesco ha sicuramente bisogno di tempo e dobbiamo darglielo, non è uno sprovveduto, ma alcune situazioni non vanno. Il 4-2-2-2 finale mi ha lasciato perplesso. Capisco che si debba recuperare il risultato, ma…”.
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