'Tedesco vuole prima possibile, e sarebbe stato meglio se lo avesse avuto già lunedì, un difensore che abbia lo spessore tecnico per poter prendere il posto di Lucumi' scrive oggi Claudio Beneforti.

Il quotidiano tende a precisare che il tecnico vuole un rimpiazzo del colombiano, cioè un giocatore capace di giocarsi la titolarità, e non un sostituto della riserva Nicolò Casale. La richiesta deriva dal fatto che Lucumi sapeva costruire dal basso e nella prima partita di campionato si sono evidenziate le difficoltà nella manovra, oltre alla necessità di avere un centrale veloce che sappia reggere gli uno contro uno. Ecco allora che a Tedesco andrebbe bene Juan Cabal, ma il Bologna è ancora in una posizione di stallo dopo aver riallacciato i contatti con gli agenti e la Juve. In lista ci sono anche Bozhinov, Prpic e ultimo nome Baas dell'Ajax.