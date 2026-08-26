Saranno gli ultimi giorni di mercato più caldi. Jonathan Rowe avrebbe chiesto questa mattina la cessione al Bologna, tramite i suoi agenti sbarcati in città dopo l'assalto dell'Atalanta, che si è spinta fino a 40 milioni più bonus.

'Jonathan Rowe ha comunicato alla proprietà e alla dirigenza del Bologna, in un incontro diretto con i suoi agenti, il suo desiderio di trasferirsi all'Atalanta. L'accordo sui termini personali è stato raggiunto e Rowe vuole il trasferimento; tocca al Bologna, poiché l'offerta da 40 milioni di euro rimane sul tavolo' le parole dell'esperto di Fabrizio Romano. La sensazione è che il Bologna possa procedere alla cessione solo se troverà un sostituto adeguato, e il tempo stringe...