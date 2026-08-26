Il Bologna deve difendersi da Bergamo: l'Atalanta ha ulteriormente rilanciato per Jonathan Rowe. La Dea si è spinta sopra i 40 milioni di euro e dopo la prima panchina lunedì contro la Lazio restano le fibrillazioni.

Con l'ultima offerta da 40 milioni più bonus per salire a 45 il Bologna ci sta pensando seriamente di sacrificare anche l'inglese e il tema principale, sottolinea Alessandro Mossini, non è la cessione in sé, il Bologna a certe cifre ha sempre venduto, ma la ricerca di un sostituto. I rossoblù avrebbero chiesto informazioni al Napoli per Noa Lang, che è un esubero per Allegri ed è stato avversario di Tedesco in Turchia, e anche per Zeballos del Boca. Le prossime 48 ore saranno fondamentali.