L'Atalanta fa sul serio per Jonathan Rowe e il giocatore è attratto dalla possibilità di andarsene, tanto che i suoi agenti sarebbero in città per chiedere la cessione.

Si prova dunque a forzare la mano, ma per ora la posizione del Bologna non cambia: Johnny non si vende. Se davvero andrà così saranno gli ultimi giorni di mercato a dirlo, soprattutto se l'Atalanta dovesse produrre un ulteriore rilancio dopo l'ultima offerta da 40 milioni di euro. Ma dopo il ko casalingo con la Lazio, il Bologna prova a resistere, consapevole che non può perdere il terzo top player della squadra dopo Castro e Lucumi. Non a caso, dopo la partita è andato in scena un lungo summit tra i dirigenti e l'allenatore, con l'amministratore delegato Claudio Fenucci che dovrà prendere la decisione finale.