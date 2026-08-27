Non solo Jhon Lucumi, ma anche Juan Miranda. La Juventus ha provato a inserirsi per il terzino sinistro del Bologna, ricevendo un no come risposta.

Lo ha affermato oggi l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato di contatti avviati dalla Juventus per lo spagnolo, ma il club rossoblù avrebbe chiuso la porta: non ci sono margini per trattare. Miranda è infatti titolarissimo della squadra di Tedesco e alle sue spalle c'è solo il neo arrivato Alhassane, molto acerbo per la Serie A, e non avrebbe avuto senso per il Bologna cedere Miranda. Su questo fronte, a differenza di quello di Jonathan Rowe, non dovrebbero esserci sgradite sorprese.