"Il mio play deve essere coraggioso e aggredire alto, ma anche saper palleggiare e dare una mano in costruzione" - aveva detto Tedesco alla vigilia della sfida con la Lazio.

Identikit che - ad oggi - non trova forma nei giocatori presenti: da El Azzouzi e Pobega fino a Moro e Ferguson; con Amondarain da scoprire. La sensazione è che a centrocampo serva qualcosa. Qualcosa tipo...Freuler. Uno pronto e d'esperienza. A dettare il ritmo a tutti.

Bernardeschi sembra esser stato riportato sulla fascia, Libra potrà essere una bella novità. A centrocampo si cerca la formula giusta, che potrebbe essere quella del passato. I due mediani più il trequartista non sono un'ipotesi da scartare. Ferguson cerca ancora se stesso; El Azzouzi ha strada da fare; Pobega e Moro non si sono nemmeno visti. Un segnale nelle gerarchie, in attesa di capire il valore di Amondarain.