Non bisogna prendersela con El Azzouzi, promosso a playmaker titolare. Il marocchino ha personalità e attitudine alla battaglia. Ma le qualità tecniche per essere il direttore d'orchestra di una squadra che fino ad Aprile cavalcava i campi d'Europa ancora non si sono palesate.

Difficile essere il rimpiazzo di Freuler se nelle ultime stagioni hai giocato solamente 30 partite, contro le 123 dello svizzero. Mancano delle alternative pronte subito: è questo il motivo per cui sono state affidate le chiavi del centrocampo a El Azzouzi. Nikola Moro si è unito al gruppo il 23 luglio, e per il momento Tedesco non si fida del croato.

Contro la Lazio gli è stato addirittura preferito il nuovo innesto Amondarain per sostituire El Azzouzi. Per Moro, forse entrano in gioco questioni arabe legate al mercato. In ogni caso resta un buco da riempire, anzi due, considerando anche l'addio di Lucumi.