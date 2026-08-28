Un clamoroso ritorno è sempre più vicino. Arthur Theate è vicinissimo al Bologna. Lo afferma l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che parla di una trattativa in stato avanzato.

La ricerca del difensore mancino, anche atleticamente forte, si sarebbe dunque fermata sul nome di Arthur Theate, che nel frattempo è finito in Germania all'Eintracht Francoforte, ma che Domenico Tedesco conosce bene per averlo lanciato nella nazionale belga. Il centrale viene dato molto vicino al Bologna con una operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Per Di Marzio tra oggi e domani il giocatore potrebbe sbarcare in città per le visite mediche.