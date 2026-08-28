Secondo il Cor Sport, l'Atalanta si avvicina a Jonathan Rowe: sul piatto 40 milioni di euro. Sartori va su Gudmundsson della Fiorentina. Claudio Beneforti sottolinea un fatto: l'inglese non è ancora stato ceduto non perché sia incedibile, ma perché il Bologna chiede più soldi e non ha ancora trovato un sostituto.

Nel pomeriggio di ieri, dunque, Giovanni Sartori avrebbe parlato con Fabio Paratici di Albert Gudmundsson e nelle prossime ore può succedere tutto e il suo contrario: in ballo non solo l'Atalanta ma anche la Premier. Il Bologna è attratto dall'idea di fare un'altra succosa plusvalenza e se ci fossero a Casteldebole gli sportelli reclami e rimborsi le code sarebbero infinite, considerando che gli abbonati hanno sottoscritto la tessera con Castro centravanti e Rowe esterno, mentre oggi rischiano di non avere nessuno dei due dopo anche la partenza di Lucumi.