E' fatta per il ritorno a Bologna di Arthur Theate. Il difensore belga sarà un nuovo giocatore rossoblù e andrà a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Jhon Lucumi.

L'affare è praticamente fatto e l'accordo tra Bologna ed Eintracht Francoforte raggiunto. L'esperto di mercato Fabrizio Romano parla di una cifra di 15 milioni di euro in prestito con opzione di riacquisto più il 15% sulla futura rivendita. Theate è dunque pronto a sbarcare in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Tra oggi e domani è atteso il suo arrivo a Bologna per espletare le pratiche burocratiche e mettersi a disposizione di Domenico Tedesco, che lo ha allenato in nazionale belga.