Verona: Falcinelli non convince

Tra le pagine del Corriere di Verona, oggi si fa il punto sul mercato dell’Hellas Verona, con un focus particolare sull’attacco. I gialloblu sono alla ricerca di una punta titolare, ma al momento attuale nessuna trattativa sembra prossima ad una soluzione positiva. Tra questi nomi spunta quello di Diego Falcinelli, attaccante in forza al Bologna. La trattativa per l’ex Sassuolo è al momento la più facilmente perrocorribile, ma la dirigenza non si fida. Il giocatore è considerato un investimento ad alto rischio, viste le prestazioni molto al di sotto delle aspettative profuse l’anno scorso in maglia rossoblu.