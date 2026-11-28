I voti di Massimo Vitali
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Difesa
Skorupski 6.5, Vitik 5.5, Casale 6.5, Theate 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Venezia-Bologna, le pagelle
News
Venezia-Bologna, i migliori e i peggiori
Editoriale
Troppo poco per l'Europa. Il Bologna deve capire cosa vuole essere
News
Palladino: "Non sono contento, possiamo fare meglio. Primo tempo simile all'Udinese"
News
Anaclerio: "Brutta partita, ma la striscia positiva continua. Migliori e peggiori?...Palladino per me.."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti