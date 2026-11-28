VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
MIGLIORI - LA STRISCIA
E con questo pareggino i risultati consecutivi che hanno portato punti sono sei; per estensione sono sette nelle ultime otto partite (unica eccezione il secondo tempo con l'Inter). La media da corsa si è inevitabilmente abbassata, ma la classifica si muove sempre. Vedremo a fine campionato se la formichina avrà messo sufficienti
bricioline nella tana.
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