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MIGLIORI - LA STRISCIA

E con questo pareggino i risultati consecutivi che hanno portato punti sono sei; per estensione sono sette nelle ultime otto partite (unica eccezione il secondo tempo con l'Inter). La media da corsa si è inevitabilmente abbassata, ma la classifica si muove sempre. Vedremo a fine campionato se la formichina avrà messo sufficienti

bricioline nella tana.

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