Manca pochissimo al prossimo impegno di campionato del Bologna, in programma venerdì 27 novembre alle ore 20.45, quando i rossoblù affronteranno il Venezia di Davide Nicola allo stadio Pier Luigi Penzo. Ma dove sarà possibile vedere il match?

La partita tra Venezia e Bologna, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa su DAZN, Sky e NOW. Oltre a DAZN, che trasmette tutte le 10 partite di ciascuna giornata della Serie A 2026/27, sarà possibile seguire la sfida anche su Sky, al canale 251, e in streaming su NOW.

L’incontro sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet, smart TV e computer. Sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.