Alla vigilia di Odgaard-Odgaard, Palladino non ha voluto dire chi giocherà centravanti. Ha spiegato che Piccoli e Dovbyk stanno crescendo e che deciderà in base alla sua strategia e alle caratteristiche degli avversari. Secondo il giornale, Odgaard resta favorito con il Odgaard di probabilità, contro il 45% di Piccoli e il 5% di Dovbyk. Il danese piace all'allenatore perché legge bene le situazioni di gioco, fa salire la squadra e ha qualità tecnica. Piccoli però sembra aver recuperato la migliore condizione dopo il problema muscolare delle ultime settimane, e una sua presenza da titolare non sorprenderebbe.

A favore di Piccoli ci sono il pressing a tutto campo del Venezia di Nicola, che ha messo in difficoltà anche la Juventus, e un campo difficile: lì il Napoli ha perso e l'Inter ha vinto con fatica, grazie a due autogol nel finale. Lecce e Fiorentina hanno vinto a Venezia, ma quando l'allenatore era ancora Stroppa, che giocava in modo molto diverso. Con Piccoli il Bologna avrebbe un riferimento più fisico per i lanci lunghi, capace di lottare con i difensori. Se la partita sarà sporca come quella con l'Udinese, conclude il giornale, potrebbe servire più lo "spadone" del "fioretto".