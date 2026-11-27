Venezia-Bologna alle 20.45 al Penzo: Palladino con Odgaard unica punta, out Miranda ed El Azzouzi. Arbitra Colombo
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Venezia-Bologna
Venezia-Bologna si gioca oggi alle 20.45 allo Stadio Penzo, in diretta su Dazn e Sky Sport (canali Calcio e 251). Arbitra Colombo di Como, con Di Gioia e Della Mea come guardalinee, Perenzoni quarto uomo, Massimi al Var e Mazzoleni all'Avar.
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