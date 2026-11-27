Alla vigilia della trasferta di Venezia, Palladino ha detto che Odgaard "sta facendo bene, ma gli manca il gol". Ha aggiunto che Roberto Piccoli, e lo stesso vale per Dovbyk, si sta integrando sempre meglio con i compagni. Rispetto alla partita con l'Udinese, l'allenatore chiede passi avanti nel gioco e soprattutto più gol dagli attaccanti, quindi il dubbio principale riguarda la punta. Enem, l'unico attaccante andato a segno con Palladino, resterà fuori almeno fino a metà dicembre.

Il mercato apre tra un mese e l'allenatore ha già parlato con la società, ma secondo il giornale le gerarchie possono ancora cambiare. Prima della fine dell'anno il Bologna giocherà anche con Roma, Como, Palermo e Fiorentina.

Piccoli è in vantaggio. Al Penzo il campo dovrebbe essere pesante e la partita fisica, quindi la sua capacità di proteggere palla spalle alla porta e di farsi trovare sui lanci lunghi potrebbe essere utile. L'ex Fiorentina non segna dalla partita con il Sassuolo, quando l'allenatore era ancora Tedesco. Dovbyk, non ancora al livello fisico dei compagni, difficilmente partirà titolare, quindi la scelta dovrebbe essere tra Odgaard e Piccoli. Piccoli è arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, a 18 milioni più 2 di bonus, e cerca il gol per rispondere al problema dell'attacco.