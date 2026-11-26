Il Bologna si muove per il futuro della porta e mette nel mirino Rome-Jayden Owusu-Oduro, portiere classe 2004 dell’AZ Alkmaar. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti tra il club rossoblù e la società olandese per il giovane estremo difensore.

Owusu-Oduro è legato all’AZ da un contratto fino al 2030, un elemento che dà al club olandese una posizione di forza nell’eventuale trattativa. Il Bologna vuole muoversi d’anticipo per provare a superare la concorrenza e assicurarsi un prospetto su cui puntare per le prossime stagioni.

Sul portiere, infatti, ci sarebbero anche l’Auxerre e diversi club inglesi. L’interesse dei rossoblù si inserisce dunque in uno scenario competitivo: i contatti delle ultime ore rappresentano un primo passo, in attesa di capire se potranno portare a una vera e propria trattativa.