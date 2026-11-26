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I miglioramenti dei centravanti

Non è arrivata la quinta vittoria consecutiva, ma il Bologna ha comunque dato continuità ai risultati con il pareggio contro l'Udinese. Adesso, si prova a riprendere la marcia a partire da Venezia, prima di un ciclo duro di partite a dicembre contro Roma, Como e Fiorentina. Così Raffaele Palladino in conferenza stampa:

“I centravanti segnano poco? Stiamo provando a trovare una risposta, a volte capitano partite dove segni alla prima occasione e altre dove non riesci a buttarla dentro. Penso sia un momento in cui ai nostri attaccanti non sta girando bene, ma dovremmo essere più preoccupati se non riuscissimo a produrre occasione. Siccome stiamo creando penso anche arriveranno i gol. Abbiamo soluzioni davanti, Piccoli lo vedo centrato in allenamento, si sta legando alla squadra e inizia a muoversi meglio con i compagni, stesso discorso per Dovbyk. Possiamo valutare in base all’avversario”.

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