'Bologna Italiano' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport: sette titolari su undici sono italiani, sottolinea il quotidiano. C'è un anima tricolore nel Bologna di Raffaele Palladino.

Quasi il 60% dei gol porta la firma di giocatori italiani, rimarca Stadio, e a gennaio può arrivare anche Cataldi. Nonostante quella rossoblù sia una delle rose più internazionali, Palladino è riuscito a creare un Bologna italiano con sette titolari in campo: sono solo quattro gli stranieri. Contro l'Udinese, infatti, erano Skorupski, Theate, Ferguson e Odgaard, poi ci sarà Miranda quando rientrerà dall'infortunio. E l'altra prospettiva è quella della nazionale, soprattutto davanti. Cambiaghi fa già parte delle rotazioni di Mancini, ma anche Bernardeschi e Orsolini scalpitano.