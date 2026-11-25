Con Odgaard falso nove, i rossoblù cercano le reti attraverso gli inserimenti di esterni e centrocampisti. Da Monza a Bergamo, passando per i 19 gol di Kean a Firenze: le soluzioni offensive di Palladino nelle esperienze precedenti
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Bologna
A Bologna si sta creando il tabù dei numeri nove. Dopo le prestazioni non esaltanti di Roberto Piccoli e gli infortuni di Enem e Dovbyk, Palladino ha puntato su Odgaard come falso nove, sfruttando gli inserimenti delle sottopunte e degli esterni, come Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi, per trovare la via del gol.
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