Le parole di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il pari con l'Udinese
Il pareggio con l'Udinese, il Venezia ormai alle porte. Il momento del Bologna secondo Fabio Bazzani, talent di Dazn, a Radio Nettuno Bologna Uno: "Formazione sperimentale? Non voglio dire sia stato un esperimento, piuttosto una soluzione che ha stuzzicato Palladino con l'assenza di Miranda. Ha provato a far coesistere i giocatori di qualità e il momento aiutava a farlo dato che la classifica era migliorata molto. E' chiaro che non ha pagato del tutto. Dopo ci ha messo mano con le sostituzioni perché il Bologna faceva fatica a sviluppare e quando Cambiaghi è tornato alto le cose sono andate meglio. Da quella soluzione arriva il gol di Zortea. Però sì, un po' il Bologna ha sofferto sotto il profilo difensivo. Bravo Zanetti a puntare lì costringendo il Bologna a correre all'indietro. Credo che quella soluzione di Palladino rimanga estemporanea e non so se la rivedremo spesso".
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