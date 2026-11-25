1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il pari con l'Udinese

Il pareggio con l'Udinese, il Venezia ormai alle porte. Il momento del Bologna secondo Fabio Bazzani, talent di Dazn, a Radio Nettuno Bologna Uno: "Formazione sperimentale? Non voglio dire sia stato un esperimento, piuttosto una soluzione che ha stuzzicato Palladino con l'assenza di Miranda. Ha provato a far coesistere i giocatori di qualità e il momento aiutava a farlo dato che la classifica era migliorata molto. E' chiaro che non ha pagato del tutto. Dopo ci ha messo mano con le sostituzioni perché il Bologna faceva fatica a sviluppare e quando Cambiaghi è tornato alto le cose sono andate meglio. Da quella soluzione arriva il gol di Zortea. Però sì, un po' il Bologna ha sofferto sotto il profilo difensivo. Bravo Zanetti a puntare lì costringendo il Bologna a correre all'indietro. Credo che quella soluzione di Palladino rimanga estemporanea e non so se la rivedremo spesso".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3