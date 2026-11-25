Si tuffa sul mercato oggi il Corriere dello Sport Stadio. Tra le pedine che il Bologna prenderà a gennaio c'è sicuramente il centrocampista centrale, e c'è un nome: Cataldi della Lazio.

Palladino lo conosce bene per averlo allenato a Firenze e la trattativa può essere sviluppata: 'Cataldi al centro' scrive il quotidiano, il laziale ha poco spazio con Gattuso e a giugno si svincola. C'è feeling tra i due, nato proprio in viola, e oggi Cataldi può essere considerato in pole position per rinforzare il Bologna. Il mediano in carriera ha vinto due trofei con la Lazio, ovvero la Coppa Italia 2019 e la Supercoppa Italiana: ha esperienza e tecnica. L'alternativa sarebbe invece Bondo del Milan, che Palladino ha avuto a Monza. 'Danilo Cataldi è il primo della lista, a patto che si sia messo del tutto alle spalle il guaio fisico con il quale ha dovuto convivere negli ultimi mesi' scrive Claudio Beneforti. In uscita c'è ovviamente Nikola Moro.