Lunedì sera Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, era presente a Monza per la sfida tra i brianzoli e la Fiorentina, finita nettamente a favore degli uomini di Juric.

Secondo il Resto del Carlino, il dirigente rossoblù era presente al Brianteo per visionare due mediani, ovvero il reparto che più di ogni altro necessita di rinforzi dato che Palladino sta utilizzando solo ed esclusivamente Pobega e Ferguson. Il primo nome fatto è quello di Matteo Pessina, che Palladino conosce bene, e che ha il contratto in scadenza a giugno. A 29 anni potrebbe essere un innesto a basso costo e con esperienza di un certo tipo. L'altro profilo seguito, secondo il quotidiano, sarebbe Marco Brescianini della Fiorentina. I rapporti con i viola, dopo le operazioni Fabbian e Piccoli, sono buoni e Brescianini a Firenze sta trovando poco spazio.