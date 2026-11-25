Artem Dovbyk è sempre di più ai margini e il suo addio a gennaio è sempre più probabile, sostiene oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.

Zero minuti anche con l'Udinese per l'attaccante ucraino, che proprio non sta trovando minutaggio con Raffaele Palladino, i preferiti sono Odgaard e Piccoli, ma in passato anche Enem, ora fuori, era stato inserito prima dell'ucraino. L'addio al 90% si consumerà a gennaio e quasi sicuramente non arriverà un sostituto. Su Dovbyk ha messo il mirino il Venezia di Nicola, che ha bisogno di un centravanti, ma dalla Spagna ci sono le sirene del Valencia, club da cui uscirebbe Hugo Duro, vecchio pallino del Bologna. Difficilmente, però, e senza coppe, il Bologna prenderà un altro attaccante a gennaio. Cambia poco per il futuro di Artem: le prime chiacchierate tra Bologna e Roma per il suo addio sarebbero già state intavolate.