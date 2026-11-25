'Spinta o copertura, Palladino cerca la formula giusta per la corsia sinistra' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport. E' difficile, infatti, che Juan Miranda possa recuperare in tempo per venerdì.

Contro l'Udinese il mister ha adattato Cambiaghi, ma all'intervallo ha scelto di modificare di nuovo l'assetto inserendo Alhassane e togliendo Orsolini. Proprio a sinistra l'Udinese aveva sfondato. Serve una soluzione diversa per Venezia e oggi le idee sembrano due: o Alhassane, cioè il sostituto naturale di Miranda, o l'avanzamento di Theate. La seconda alternativa sarebbe difensiva, ma concreta. Il centrale mancino è comunque affidabile nelle due fasi e spesso da braccetto si sgancia in avanti. La potenza fisica non gli manca anche se ovviamente risulterebbe un adattamento difensivo, con meno spinta e meno cross rispetto allo spagnolo. E' ballottaggio.