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Il pareggio serve se...

Il pareggio con l'Udinese può essere utile, e servire a dare continuità, a patto che il Bologna ora faccia due cose: imparare dalla lezione, soprattutto a livello tattico, e andare a Venezia con un piglio diverso. Non va buttato via l'uno a uno con i friulani, ma per dare effettivo valore alla rincorsa dell'ultimo mese e mezzo è d'obbligo riprendere la marcia al Penzo, provando a farla proseguire in un duro mese di dicembre (Roma, Como e Fiorentina). Il tutto con vista su gennaio, dove le ambizioni sportive si scontreranno con i parametri di bilancio: chi avrà la meglio? Il Bologna, ora in mano a Raffaele Palladino, ha bisogno di innesti funzionali per rendere la squadra più affine al nuovo schema di gioco. I motivi sono semplici. Innanzitutto, la rosa in estate è stata costruita per un altro allenatore e per un altro modulo. In seconda battuta, ci sono lacune da colmare o ruoli migliorabili per produrre un Bologna effettivamente competitivo nella parte sinistra. Chiaro, il club le rivoluzioni a metà stagione non le ha mai fatte, però è lecito attendersi qualche innesto come da volere di Palladino (che non ne parla pubblicamente, ma dietro le quinte di Casteldebole sì). In ballo c'è anche il progetto triennale con il nuovo tecnico e il Bologna dovrà dimostrare con i fatti a Palla di voler puntare in alto.

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