Sarà un mese di divieti e limitazioni per il Bologna in trasferta. Già venerdì al Penzo di Venezia la trasferta è stata vietata ai residenti in città e per ora sono state vendute poche decine di biglietti da tifosi fuori regione.

Non solo, perché a dicembre arriverà anche la trasferta di Como e con ogni probabilità verrà vietata considerati gli scontri del gennaio scorso. Infine, la trasferta di Firenze. In questo caso non dovrebbe esserci un divieto, ma la ristrutturazione del Franchi ha prodotto una cospicua riduzione del settore ospiti. Di fatto, potranno andare solo trecento rossoblù. Sarà un mese di forti limitazioni e il Bologna, lontano dal Dall'Ara, dovrà fare a meno dei propri tifosi.