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Calafiori: "Mi piacerebbe affrontare Yamal"

I tifosi lo ricordano con tanto affetto, uno degli artefici della storica qualificazione alla Champions League, Riccardo Calafiori intervistato dal periodico GQ Italia è tornato a parlare della sua esperienza al Bologna.

l'anno in rossoblù: "Quella è stata l’annata più bella della mia vita, sicuramente. Ricordo la fame che avevo dentro di dimostrare chi ero. Non era desiderio di vendetta, ma volevo far vedere che giocatore ero anche in Italia, nel mio paese". Sul suo ruolo in quella stagione: "Innanzitutto non pensavo di poter giocare terzino sinistro a questi livelli, mi sentivo più un centrale. E mi piacerebbe affrontare Yamal lì, finora l'ho sfidato solo da centrale"

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