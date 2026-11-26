Da una settimana si parla solo del centravanti, o dell'assenza di un bomber, e Gazzetta dello Sport lancia oggi l'indiscrezione verso Venezia: al Penzo potrebbe toccare a Roberto Piccoli.

I numeri 9 in stagione hanno segnato solo 3 gol totali, uno a testa per Piccoli, Dovbyk ed Enem, così Palladino per Venezia pensa di rilanciare Roberto al centro dell'attacco: una prova del nove, il gioco di parole di Matteo Dalla Vite. Dopo la partita contro l'Udinese, il tecnico ha chiesto più gol là davanti e la prima mossa potrebbe essere una modifica dell'assetto, magari con Piccoli al posto di Odgaard. L'ex viola non gioca titolare dal 17 ottobre, giorno del suo infortunio contro l'Inter, e da lì in avanti è toccato al danese, che da giovane ha fatto il nove ma nel corso della sua carriera è diventato poi un attaccante di manovra e di raccordo. Insomma, considerando le doti partecipative anche di Piccoli è possibile che al Penzo ci sarà un cambio della torre in attaco.