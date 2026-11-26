I convocati di Palladino
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Non rientra Miranda, rimangono fuori Enem e Holm, ma si aggiunge anche lo stop per Lorenzo De Silvestri, fermato da un affaticamento al polpaccio destro.Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.
Portieri: Giacomone (75), Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti