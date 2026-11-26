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Udinese campanello d'allarme, ma...

Bologna tornato in zona Europa dopo 17 punti in 8 partite, ma il pareggio con l'Udinese ha bloccato in parte la rimonta. Questo il pensiero di Massimo Marazzina al Carlino: “Il Bologna è rinato, anche se mi resta il dubbio sull’Europa. Per andarci, partite come quella contro l’Udinese la devi portare a casa anche se non era la tua migliore giornata. In ogni caso, non averla persa è un buon segnale. Nel calcio non c’è mai niente di scontato. Diciamo che la partita è stata un piccolo campanello d’allarme, ma dopo una lunga rincorsa così può capitare”.

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