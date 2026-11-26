'Juan Miranda al Bologna a vita? A vita forse è esagerato dirlo, certo è che il governo rossoblù gli proporrà fino al 2030' scrive oggi Claudio Beneforti.

Il Bologna è dunque al lavoro per rinnovare il contratto dello spagnolo che va oggi in scadenza nel 2028 ed è finito nel mirino di un paio di club di Premier League e di Milan e Juve in Serie A. Il club è sempre più convinto di prolungare - sostiene il quotidiano - Le parti sono già al lavoro per il sì e il piano prevede di mettersi a un tavolo solo una volta chiuso il mercato di gennaio. Contatti avviati da parte del diesse Marco Di Vaio, ma tutto potrebbe trovare uno sbocco solo in pieno inverno. Servirà aspettare, ma i presupposti ci sono. Stadio, però, si chiede anche se una offerta importante potrebbe far vacillare il Bologna dato che lo spagnolo è arrivato in rossoblù a parametro zero. Questa è una domanda alla quale a oggi è impossibile rispondere, chiude Beneforti.