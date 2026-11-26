Il Bologna cerca i tre punti a Venezia: Alhassane pronto a sostituire Miranda, Bernardeschi favorito su Orsolini. Ballottaggio Piccoli-Odgaard al centro dell’attacco
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Venezia-Bologna
Il Bologna vuole riscattare il pareggio per 1-1 contro l’Udinese e, per farlo, sarà necessario conquistare i tre punti contro il Venezia di Davide Nicola, anche in vista del difficile calendario.
In occasione della sfida in programma venerdì 27 novembre alle ore 20.45, ecco il probabile undici del Bologna.
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