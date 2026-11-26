Sono state rese note le designazioni arbitrali relative alla tredicesima giornata di Serie A. Venezia-Bologna sarà diretta dal signor Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti DI Gioia e Della Mea e dal quarto ufficiale Perenzoni. Al var Massimi e Mazzoleni.

Sono sette i precedenti del Bologna con Colombo arbitro, con uno score di 4 vittorie rossoblù, un pareggio e 2 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Lecce 2-0 dell'aprile scorso. Tre i precedenti del Venezia con l'arbitro lombardo con un bilancio di 2 pareggi e una sconfitta. Ultimo precedente Spezia-Venezia 2-2 nella scorsa Serie B.