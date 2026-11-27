Stasera alle 20.45 il Bologna gioca al Penzo contro il Venezia e cerca la quinta vittoria esterna di fila con Palladino, la "manita", dopo i successi contro Lecce, Cagliari, Milan e Parma. Una vittoria porterebbe i rossoblù oltre il nono posto attuale. Il rendimento in trasferta non è una novità: nel 2026, già con Italiano, il Bologna aveva vinto 11 partite fuori casa, meno solo di Lazio e Como, mentre al Dall'Ara era rimasto 202 giorni senza vincere, fino alla partita con il Monza.

Dopo il passo falso con l'Udinese, Palladino ha detto alla squadra che era stata troppo lunga e sfilacciata. Chiede di attaccare e difendere tutti insieme e considera le possibili difficoltà di meteo e campo a Venezia un'occasione per mettere in pratica quanto imparato. Il nodo resta l'attacco: le quattro prime punte, vere o adattate, hanno segnato in tutto tre gol, e Piccoli potrebbe partire titolare al posto di Odgaard. Orsolini ha già segnato tre gol e fatto un assist contro il Venezia. Palladino ha anche raccontato la cena con il presidente Saputo e la dirigenza e ha detto di sentirsi a casa in città, dove sale ogni giovedì al Santuario di San Luca.

Sul mercato l'allenatore ha detto di aver già parlato di qualche idea con la società, ma che i piani possono cambiare di settimana in settimana. L'obiettivo è un Bologna ancora più competitivo. Per gennaio si fanno i nomi di Pessina del Monza e Ordonez del Parma. Per giugno c'è interesse per Owusu-Oduro, portiere dell'AZ. Il tecnico del Venezia, Nicola, era stato allenatore di Palladino al Cosenza.