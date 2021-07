Van Hooijdonk: “Orgoglioso di aver firmato con il Bologna”

Van Hooijdonk su Twitter esprime la propria soddisfazione per il passaggio al Bologna

E' ufficiale da stamattina la firma di Sydney Van Hooijdonk con il Bologna. L'attaccante classe 2000 arriva dal Nac Breda dopo una stagione in doppia cifra in serie b olandese. Il suo procuratore è Marco De Marchi, ex rossoblù, e suo padre è Pierre Van Hooijdonk, tutti ritratti nelle foto di rito e postate da Sydney su Twitter. L'attaccante si è dichiarato orgoglioso di aver firmato con il Bologna.