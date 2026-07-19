Sembra un film già visto, scrive Matteo Dalla Vite oggi su Gazzetta dello Sport. Dan Ndoye che toccato duro lascia il campo un anno fa in amichevole. Pochi giorni dopo sarebbe stato ceduto al Nottingham Forest.

Ieri è stato il turno di Jonathan Rowe, espulso dopo quaranta minuti nell'amichevole contro l'Arminia Bielefeld: botta e spallata gratuita di Russo, reazione di Johnny e rosso diretto. Un deja vu. Oggi come allora c'è il mercato dietro questo gesto? Potrebbero essere speculazioni, ma intanto il tecnico Domenico Tedesco non l'ha presa bene, sia per la prestazione dei suoi sia per il comportamento di Rowe e si sarebbe fatto sentire. Il risultato è che si sta pensando a una multa per il giocatore. Su Rowe il telefono è 'off' disse Giovanni Sartori in relazione al mercato, ma di fronte a proposte di 45-50 milioni tutti vacillerebbero. Come andrà a finire?