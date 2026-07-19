Estate a nervi tesi l'anno scorso, con la lite con Adrien Rabiot, nervosismo latente anche ieri a Valles, dove è stato espulso dopo quaranta minuti nell'amichevole contro l'Arminia Bielefeld.

Jonathan Rowe agita il luglio del Bologna e sicuramente in questi giorni dovrà rendere conto della reazione sia all'allenatore che alla dirigenza, che vorrà capire i motivi del gesto. Intanto, però, si muove il mercato. In Inghilterra, sostiene il Carlino, hanno ripreso a circolare gli accostamenti a Chelsea e Aston Villa, due club che da aprile stanno seguendo le gesta dell'esterno rossoblù. Viene dato quasi per certo che le due società abbiano avuto contatti con l'entourage di Rowe e si prevede fermento dato che l'Aston sta per cedere Summerville. Di fronte a offerte di 40-45 milioni per il cartellino e di 4 milioni al giocatore per l'ingaggio diventerebbe impossibile trattenere Rowe, chiosa il quotidiano.