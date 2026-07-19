'Sfumature di rosso. Come il colore del cartellino sventolato dall'arbitro a Rowe, ma anche quello della rabbia dell'esterno inglese' scrive Dario Cervellati su Stadio.

I tifosi sono preoccupati e hanno rivisto nella scena di ieri quanto successo un anno fa a Dan Ndoye, che pestato duro da un avversario durante un amichevole lasciò il campo in autonomia. Fu il preludio alla cessione al Nottingham Forest. Ieri Jonathan ha ricevuto attorno al 40' una manata da Russo e ha reagito, portando l'arbitro Pizzi al cartellino rosso. Un episodio, sottolinea il quotidiano, che va oltre il campo e alimenta interrogativi dato che la Premier è il campionato dove Rowe sogna di giocare e il mercato continua a far risuonare le sirene. Sarà stata soltanto una reazione in un'amichevole che l'Arminia ha messo giù dura o il riflesso di una estate con il mercato che incombe? Di certo ieri è emersa tanta frustrazione tra i rossoblù contro un avversario che è più avanti nella preparazione.