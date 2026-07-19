Il Bologna ha piazzato il suo primo innesto con Rahim Alhassane sbarcato ieri in città e pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club rossoblù. Operazione chiusa con l'Oviedo per il vice Miranda

Ecco, se per l'erede di Charalampos Lykogiannis è fatta, c'è ancora da attendere per quello di Remo Freuler, scrive oggi Stadio. Il Bologna è al lavoro per prelevare Mikel Amondarain dall'Estudiantes, ma i tempi tecnici e le richieste argentine stanno allungando un po' l'operazione. Servirà aspettare qualche giorno in più. Intanto ci sono i tempi burocratici per un trasferimento dal Sudamerica e poi l'Estudiantes vuole aspettare martedì, giorno della Supercoppa di Argentina. Il club di La Plata vuole avere Amondarain per quella partita e anche per questo servirà attendere ancora un po'.