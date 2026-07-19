Un anno fa era la Virtus Verona, sempre a Valles, più o meno nella stessa zona di campo. Lo svizzero Dan Ndoye prese un pestone e decise in autonomia, senza permesso, di lasciare il campo. Di lì a poco sarebbe poi stato ceduto al Nottingham Forest.

Ieri una sorta di deja vu anche per il Corriere di Bologna. L'espulsione di Rowe, colto dal nervosismo per la durezza degli interventi di Russo dell'Arminia Bielefeld, ha portato al rosso diretto dopo quaranta minuti di gioco. Proprio l'uomo che ha sostituito Ndoye agita le notti estive dei tifosi col rischio che dietro il gesto di ieri ci sia il mercato. Va detto che la situazione oggi non è così avanzata, ma Chelsea e Aston Villa partiranno all'assalto quando avranno ceduto Garnacho e Rogers, sottolinea il Corriere di Bologna. A volte certi falli fanno più male perché possono far saltare l'occasione di una vita. Il club sta pensando a una multa.