Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’impegno verso il territorio, il Bologna, insieme ai propri partner e all’Arca della Misericordia, ha voluto dare il proprio contributo concreto a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio bolognese.

Grazie alla grande disponibilità e alla generosità dei partner del Club, che hanno messo a disposizione generi alimentari di prima necessità, sono stati realizzati 50 pacchi solidali, successivamente donati all’Arca della Misericordia. Sarà l’associazione a occuparsi della distribuzione dei pacchi alle famiglie bisognose del territorio di Bologna, portando così un aiuto concreto a chi ne ha maggiore necessità.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla sensibilità e dalla vicinanza dei partner rossoblù, che ancora una volta hanno scelto di mettere a disposizione le proprie risorse per sostenere la comunità e il territorio. Un ringraziamento speciale per la preziosa collaborazione a Selenella, Granarolo S.p.A., GIF – Gourmet Italian Food, Gruppo Montenegro, Villani SpA, Acqua Santa Croce, Filicori Zecchini, Icam S.p.A, Parmigiano Reggiano, PanPiuma, BE-KIND, Yoga, Piana Miele e La Molisana