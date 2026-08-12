Il prossimo test di sabato pomeriggio si giocherà in Inghilterra alle ore 16 italiane contro il Brighton. E servirà a Tedesco per valutare i progressi dei rossoblù dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Pisa. Ne è convinto il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: il tecnico rossoblù ha visto cosa non ha funzionato e da ieri si è messo a lavorarci con l'obiettivo di arrivare pronti all'esordio di campionato con la Lazio.

"Focus sulla costruzione dal basso, sulla fase di non possesso, ma anche sui movimenti e sui posizionamenti quando il pallone lo hanno gli avversari. Si sta cercando di accelerare il percorso verso il nuovo modello", si legge. Intanto, ieri ha aperto la prevendita per la prima di campionato contro la Lazio: si parte dalla base sicura di più di 20.000 tessere, circa le stesse degli ultimi anni ma senza l'Europa, sottolinea il quotidiano.