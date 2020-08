UFFICIALE – Visconti in prestito al Piacenza

Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, il Piacenza ha annunciato di aver prelevato il giovane Elia Visconti dal Bologna. Il classe 2000 si trasferisce ai biancorossi con la formula del prestito, mentre non sono stati diramati dettagli sulla eventuale presenza o meno di un diritto o obbligo di riscatto.

“Piacenza Calcio 1919 è lieto di annunciare di aver finalizzato il prestito dal Bologna Football Club 1909 del giocatore Elia Visconti – si legge sulla nota ufficiale – Elia, piacentino nato a Bettola il 30/06/2000, è un terzino sinistro che ha militato nelle giovanili dell’Inter e del Bologna, evidenziandosi come uno dei giovani più interessanti nel panorama nazionale. Il giocatore sarà a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff dalla giornata di domani”. Nuova chance per mettersi in mostra quindi per Visconti, con l’obiettivo di tornare per essere finalmente pronto per la prima squadra.