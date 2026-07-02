E' confermato il cambio di responsabile nel settore giovanile del Bologna. Va via il fedelissimo di Giovanni Sartori, ovvero Loris Margotto, e viene promosso Luigi Piangerelli. Margotto lascia dopo tre stagioni e non gli è stato rinnovato il contratto, così parte oggi il nuovo corso, comunicato ufficialmente poco fa dal club. CONTINUA SOTTO

'Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Maschile a Luigi Piangerelli, già Responsabile dell’Attività di Base dal luglio 2023. A Loris Margotto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo di carriera'.